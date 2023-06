Pénzügy

NAV: érkeznek az adószámla-értesítők

Értesítést csak az kap, akinek legalább egy adónemen ötezer forintnál több tartozása vagy ezer forintnál több túlfizetése van. 2023.06.27 11:49 MTI

Június közepétől folyamatosan küldi a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a gazdálkodóknak az értesítést az adószámla-egyenlegről; értesítést csak az kap, akinek legalább egy adónemen ötezer forintnál több tartozása vagy ezer forintnál több túlfizetése van - hívta fel a figyelmet az adóhatóság keddi közleményében.



A többségnek elektronikusan, a cégkapura nem kötelezett gazdálkodóknak pedig postán érkezik az értesítés. Akik fizetési kötelezettségüket tavaly nem, vagy csak késedelmesen teljesítették, és emiatt ötezer forintot elérő pótlékuk is keletkezett, azok a pótlékról is kapnak tájékoztatást.



Az adószámla aktuális állapota a NAV elektronikus ügyintézési felületein is bármikor megtekinthető, a NAV ügyfélportálján (ÜPO) vagy a NAV-Mobil alkalmazásán az Adószámla funkciónál - jelezte az adóhivatal.



Az adószámla-adatok értelmezésében és az egyes teendőkben a NAV honlapján elérhető Adószámla információs oldalon található további segítség. A tavalyi évre felszámított pótlék az értesítés megérkezése után az ügyfélportálon a Pótléklevezetés menüpontban lekérdezhető.



A tartozást a gazdálkodók elsősorban átutalással vagy a túlfizetés átvezetésével rendezhetik, de egyes esetekben bankkártyával is megfizethetik.



Az "Átvezetés és kiutalási kérelem" elnevezésű űrlapon a túlfizetés kiutalása vagy tartozásra átvezetése kezdeményezhető. Az űrlap legegyszerűbben az ügyfélportálról érhető el, az adószámla lekérdezése után a Túlfizetés rendezés gombbal, külön segédprogram telepítése nélkül, bármilyen okoseszközről, akár mobiltelefonról is - közölte a NAV.