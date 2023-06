Pénzügy

A vártnál több adót szedett be a NAV 2022-ben

Tavaly 20 602 milliárd forint adót szedett be a hatóság, az előző évinél 17,2 százalékkal, a költségvetésben előirányzottnál 2,5 milliárd forinttal többet - áll a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) most megjelent 2022-es Évkönyvében.



A jelentős többlet részben a foglalkoztatáshoz kötődő adónemek vártnál magasabb teljesítéséből (prognózist meghaladó bérnövekedés és kedvező munkaerőpiaci folyamatok), a vártnál magasabb inflációs és belső fogyasztási pályából (az áfa-előirányzat 1 373,2 milliárd forinttal teljesült túl), valamint a 2022-es adóintézkedésekből, extraprofitadókból származik.



A NAV a saját követelésekre és külső megkeresésekre 198,5 milliárd forintot szedett be, 22 százalékkal többet, mint 2021-ben.



Az adóhatóság 2021-hez képest csaknem kétszer annyi, több mint 2 milliárd, a tényleges végrehajtást megelőző fizetési tájékoztatót, felszólítást, felhívást adott ki, megközelítőleg az 514,8 milliárd forint összegre.



A hivatal csaknem 547 ezer végrehajtási cselekményt folytatott le, 2382 milliárd forint értékben bocsátott ki inkasszót, a jövedelemletiltások 160 milliárd forintot érintettek.



Az ingóvégrehajtások közül 15 661 adminisztratív - gépkocsifoglalás nyilvántartásból, követelésfoglalás, üzletrészfoglalás -, 3355 pedig eredményes helyszíni végrehajtás volt.



A 2022-ben megtartott 14 301 árverés 95,1 százaléka elektronikusan zajlott, ezek csaknem 41 százaléka volt sikeres, az árveréseken értékesített vagyon vételára elérte a 2,4 milliárd forintot.



A NAV 2022. december 31-ei követelésállománya 2019,3 milliárd forint volt, amelynek meghatározó része a nem működő adóalanyokhoz köthető.