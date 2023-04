Női téma

Meglepő vallomást tett a nyolcéves kislány testében élő sztár exbarátja

2023.04.21 18:32 ma.hu

Shauna Rae realitysztár gyerekként agydaganattal küzdött, és olyan kezeléseket kapott, amelyek megakadályozták a növésben. A 23 éves nő testsúlya mindössze 20 kilogramm, magassága nem éri el az 1 métert.



Az RTL szerint Dan Swygart, aki tavaly még Shaunával járt, arról panaszkodott, hogy állandó védekezésre kényszerül:



Egy 23 éves nővel járok, aki úgy fest, mint egy 8 éves lány. Nem vagyok szörnyeteg – fakadt ki a férfi.



Swygart az I Am Shauna Rae című realitysorozat második évadában szerepelt, itt ismerte meg a 23 éves főszereplőt, aki egy 8 éves gyerek testében él.



Swygart és Ray már szakítottak, a férfi pedig most a The Sarah Fraser Show-ban beszélt a kapcsolatukról, és a szexuális életüket is szóba hozta – írja a New York Post.



Nagyon, nagyon közel kerültünk egymáshoz érzelmi téren, de nem volt fizikai kapcsolat köztünk. Egyszer csókolóztunk – mondta el a férfi.