Csaló macskát tartóztattak fel drogfogás közben - videó

Orosz rendőrök elfogtak egy kábítószer-kereskedő nőt az uráli Nyizsnyij Tagil városában - közölte a belügyminisztérium. A gyanúsítottnál nagy mennyiségű metamfepramon volt, amelyet egy kisbabának öltöztetet házimacska ruházatába rejtve tartott.



"A feltételezett drogdílert tetten érték egy külvárosi falu közelében, a város peremén. Hogy elkerülje a gyanút, anyának adta ki magát, aki kiskorú lányát és annak csecsemőjét sétáltatja. Az újszülötteknek szánt réteges ruházatban azonban egy házimacska volt" - mondta Irina Volk belügyminisztériumi szóvivő.



A belügyminisztérium által közzétett felvételeken az látható, amint a rendőrök levetkőztetik a macskát, amely teljes babaruházatot viselt, beleértve meleg overallt, több inget, kötött sapkát és még pelenkát is. A motozás után a mogorva kinézetű macska csak egy szürke kapucnis pulóvert és egy fekete macskacipőt viselt.



A nyomozók szerint a gyanúsított a zsákmányt egy halottkémtől szerezte be, miután névtelen bérlőjétől online utasítást kapott. A nőnek kisebb csomagokba kellett volna csomagolnia a kábítószert, hogy aztán a végfelhasználóknak holtpontokon keresztül juttassa el. A nőnek sikerült 12 rejtekhelyet létrehoznia, mielőtt végül a rendőrség elfogta.



A nő bérelt lakásában további bizonyítékokat találtak, többek között digitális mérlegeket, kábítószer-tartályokat és további tiltott anyagokat. A minisztérium szerint a házkutatások során összesen 170 gramm kábítószert találtak - ez a mennyiség az orosz törvények szerint "jelentősnek" számít, és nyolctól 15 évig terjedő rács mögötti büntetést von maga után.

