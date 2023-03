Színes

Rejtélyes fekete gyűrű jelent meg Moszkva felett - videók

Moszkva felett többen is levideóztak egy furcsa fekete kört, ami beindította az internet népének fantáziáját - írja az Index.



Bár az eset nem egyedi, pár évvel korábban voltak már hasonló jelenségek Moszkva, Pakisztán és Anglia felett is, de egyik eset után sem derült ki, pontosan miről van szó.



Most is csak találgatni tudnak az orosz főváros felett lebegő furcsa fekete füstgyűrű kapcsán, az erről készült videó terjed a közösségi médiában.

Residents of Moscow publish videos of a black circle in the city's sky.



What do you think happened there? pic.twitter.com/Ne9CIEDUhI — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 27, 2023

Anton Gerascsenko, Ukrajna belügyminiszterének tanácsadója hétfőn osztotta meg Twitter-oldalán a videót.



"Moszkvai lakosok videókat tesznek közzé a város égboltján látható fekete körről. Szerintetek mi történt itt? - írta a tanácsadó a bejegyzéshez.



A rejtélyes gyűrűről más videók is megjelentek, más szemszögből is rögzítették. Az egyik ilyen videón a gyűrű rövid időre magasabbra emelkedik az égen.

Moscow... BAVOVNA or WTH is this.... pic.twitter.com/FyAWAutZ6I — MAKS 22🇺🇦 (@Maks_NAFO_FELLA) March 27, 2023

2018. december 23-án került fel az internetre egy videó, amikor ugyancsak Moszkva felett láttak hasonló jelenséget. Egyesek azt találgatták, hogy az időjárás okozhatta, míg mások szerint a látvány hasonlít egy nagy tűzgolyó vagy tűzijáték utáni hatáshoz.