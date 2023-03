Színes

'Soha többet nem repülök ezzel a légitársaságnak csúfolt céggel' - Majka berágott a Ryanairre

"Elképesztő amit a Ryanair művel az utasokkal. Foglaltunk egy jegyet Barcelonába, és a visszaútra rossz indulási időpontot adtak meg. Reggel 8:40 szerepel a jegyen, de valójában este 8:40-kor indul a gép... Reggel 6-kor keltünk és a reptéren közölték velünk, hogy csak este megyünk. A Ryanair helyi irodájában pedig elkezdtek hazudozni, hogy megváltozott az indulási időpont, és hogy küldtek e-mailt. Mondtam nekik, hogy ez kamu, nem kaptunk semmilyen e-mailt, sőt a telefonszámom is megkellett adni a foglaláskor, tehát arra is küldeni kellett volna értesítést, ha változik az időpont" - írta felháborodott bejegyzésében a celeb.



Majka szerint egyébként is életszerűtlen, hogy épp 12 órát késik egy gép, a társaság csak hibázott, amit nem akart beismerni. ,,Mutattam nekik az általuk kiadott jegyet, amin reggel 8:40 van és kérdeztem, hogy a transzfert, vagy esetleg a szállodát itt a reptéren nem akarják-e kifizetni, de ezt határozottan elutasították" - folytatta a történetet.



"Kérdeztem, most mit csináljak 12 órán keresztül a reptéren két gyerekkel? Erre azt mondták üljünk le, várjuk meg az indulást. Elég erélyes voltam, elküldtem őket a francba, de így sem tudok mit csinálni. Teljesen kiszolgáltatott helyzetben van az ember, és ha nagyon balhézik, csak magával b.szik ki. Megfogadtam, hogy soha többet nem repülök ezzel a légitársaságnak csúfolt céggel. De legalább a Barca nyert" - írta a rapper, aki a Barcelona-Real Madrid meccs miatt utazott ki a katalán városba.