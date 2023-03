Bekokainozott nagymacskát szedtek le egy fáról az USA-ban

Kokainmámoros szervál heverészett egy faágon az egyesült államokbeli Cincinnatiben. Ez az a nagymacska, aki még januárban szökött el egy rendőrségi rajtaütésen, amikor illegális fogvatartóját megbilincselte a rendőrség. A férfit Oakleyban tartóztatták le, miközben az Amiry nevű afrikai szervál elmenekült a helyszínről a nagy felfordulásban.



Miután egyre több lakossági bejelentést kapott a rendőrség, hogy leopárd kószál a környéken, a Hamilton megyei állatvédők és a Cincinnati Animal CARE munkatársai indultak egy állítólagos nagymacska keresésére, akit végül a faágon találtak meg, majdhogynem teljesen kiütve. Emiatt is sikerült csak nagy nehezen leszedniük a macskát a fáról. Ray Anderson, a Cincinnati Animal CARE munkatársa elmondta, hogy a vadmacska "nagyon nem örült" annak, hogy nem hagyták a faágon pihenni.



Mivel Amiry nem akart lemenni a fáról és eléggé be is volt állva, az állatmentők vért izzadtak, mire a körülbelül 14,9 kilogrammos cicát leszedték a magasból, úgy, hogy nem esett le, de sajnos a lába eltörött közben.



Miután leszedték a fáról, és a Cincinnati Animal CARE intézményébe vitték, toxikológiai vizsgálatot végeztek, amely kimutatta, hogy a nagymacska vérében magas volt a kokainszint. Anderson megjegyezte: "Egyelőre nem tudjuk megmondani, hogyan került az állat szervezetébe a kokain. Nem tudni, hogy környezeti vagy emberi eredetű volt-e".



Végül az állat tulajdonosát nem vádolták meg, annak ellenére, hogy az Afrikából származó egzotikus macska birtoklása Ohioban illegális. Ezt követően a Cincinnati Állatkert vette át az ügyet, és vette gondozásába a macskát.

CAC's Official Statement regarding Amiry, the serval cat that is being sensationally referred to as "Cocaine Cat": https://t.co/LGS2k1sOQb #cocainecat pic.twitter.com/lTpSaPVEj9