Tetoválásokkal borított macskát mentettek ki egy mexikói börtönből

Nemrég egy macskát találtak a mexikói Ciudad Juarezben található Cereso 3 börtön területén. Amikor a helyi rendőrség kiszúrta a macskát, kiderült, hogy tetoválásokkal borított, és az egyik bűnbanda rosszul bánt vele, illetve bántalmazta.



A macska a szfinx fajtából való, vagyis szőrtelen. A bőre miatt a tetoválások mindkét oldalán jól láthatóak voltak. Az egyik tetováláson az állt, hogy "Made in Mexico". A szerencsétlen állatot az állatorvosok azután kapták meg, hogy kimentették a börtönből. A macskát, akinek még nem adtak nevet, örökbefogadásra adták, hogy élete hátralévő részét egy szerető és gondoskodó háztartásban tölthesse.



Juarez város ökológiai igazgatója, Cesar Rene Diaz a Reutersnek adott interjúban elmondta: "A macska nagyon társaságkedvelő, és remek állapotban van, nincs fertőzése", mindazonáltal korábban sokat bántalmazták.



A macskát örökbe fogadhatja az, aki Mexikón kívül él, amennyiben szeretetet ad neki és gondozza a macskát. Mindenesetre már afféle hírességgé vált a menhelyen, ahol jelenleg tartózkodik, az emberek gyakran összegyűlnek, hogy megpillantsák és lefotózzák.



A beavatatlanok számára a szfinx macskák barátságos és hűséges természetükről ismertek. Gyakran inkább a kutyákhoz hasonlítják őket, mint a macskákhoz, mivel hűségesek és könnyen kijönnek velük, ellentétben a legtöbb más macskával, amelyekről köztudott, hogy távolságtartóak és önfejűek.

