UFO volt a rejtélyes fémgömb, amit a japán strandon mosott partra a víz? Az igazság kiderült!

Február 21-én egy rejtélyes fémgömb tűnt fel a japán Hamamatsu város Enshuhama strandján. Az azonosítatlan tárgyról készült videó gyorsan felkerült az internetre, és találgatásokat indított el eredetéről.



Nem kellett sok idő ahhoz, hogy az emberek felhozzák az UFO (azonosítatlan repülő tárgy) vagy egy Kínából vagy Észak-Koreából származó kémléggömb lehetőségét, tekintve, hogy nemrég Amerikában láttak néhányat.



Az elméletek szárnyra kaptak, egyesek még a Dragon Ball című híres anime-sorozathoz is hasonlították a gömböt, amelyben a főszereplő idegen lény egy gömb alakú űrhajóval érkezett a Földre. Bár a japán kormány nem vette be az interneten keringő nevetséges ötleteket, de nem is akartak óvatlanul bánni a tárggyal.



A gömb felfedezése után riasztották a rendőrséget és a tűzszerészeket, akiket a partra sodort fémgömb vizsgálatára rendeltek ki.



Az NHK japán csatorna közzétette a gömbről készült felvételeket, és a Twitteren azt írta: "Egy rejtélyes fémgömb, amelyet a héten Hamamatsu város egyik strandján észleltek, arra késztette a helyi rendőrséget, hogy kirendelje a tűzszerészeket. Az alapos vizsgálat kiderítette, hogy nem jelent veszélyt - de arra nem derült fény, hogy valójában mi is ez".

