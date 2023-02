Állati

Belehal a párosodásba egy veszélyeztetett állat

A veszélyeztetett ausztrál erszényes, a hím törpe erszényesnyest egyetlen párzási időszak után meghal, mert a szexre való törekvés során extrém alváshiányt szenved - állítják a University of the Sunshine Coast és a University of Queensland kutatói. Eredményeiket a Royal Society Open Science című folyóiratban tették közzé szerdán.



Míg a nőstény törpe erszényesnyestek akár négy évig is élhetnek, a faj hímjei egyetlen párzási időszak után elpusztulnak. Míg a többi erszényesek azért halnak meg, mert a szex után kortizol és más stresszhormonok árasztják el a szervezetüket, a törpe erszényesnyesteknél nem tapasztalható ugyanez a kémiai támadás, így a korábbi kutatóknak csak találgatniuk kellett, miért pusztulnak el tömegesen minden évben.



Hogy ezt kiderítsék, a kutatók az ausztráliai Groote Eylandtban - amely viszonylag mentes a veszélyeztetett faj számos ragadozójától - a szaporodási időszak hét hetén át követték az északi hím és nőstény törpe erszényesnyestek egy csoportját úgy, hogy az erszényeseket apró hátizsákokba rejtett gyorsulásmérőkkel szerelték fel.



Azt találták, hogy a hímek átlagosan csak az idő 8%-át pihenték, míg a nőstények idejük közel negyedét (24%) töltötték pihenéssel. A hímek óriási távolságokat is megtettek - a kutatók szerint ez annyi, mintha egy ember 25 mérföldet gyalogolna egyetlen éjszaka alatt -, és még a tisztálkodást is elhagyták, így a mindent felemésztő szerelmi útkeresésük során fogékonyabbá váltak a betegségekre és a parazitákra.



Bár nem tudták bizonyítani, hogy a szexnek az alvással szembeni elsőbbség adja a törpe erszényesnyestek halálát, a kutatók megfigyelték, hogy a hímek a párzási időszak végére az alváshiány jól ismert tüneteit mutatták. "Kezdik elveszíteni a bundájukat, nem tudnak hatékonyan tisztálkodni, fogynak, és... állandóan veszekednek egymással is" - mondta a tanulmány társszerzője, Christofer Clemente a publikációt kísérő közleményben.



Az alvásmegvonás és az állandó mozgás kombinációja "lehetetlenné tenné a regenerálódást, és magyarázatot adhat a hímeknél a szaporodási időszak után regisztrált halálozási okokra (pl. könnyű prédává válnak, nem tudják elkerülni az ütközéseket, vagy kimerültség miatt halnak meg)" - magyarázza a tanulmány. A kutatók remélik, hogy tanulmányozni tudják, hogy más erszényesek is elviselik-e az alvásmegvonást a párzási időszakban, és ez milyen hatással van a halálozásukra.