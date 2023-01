Elképesztő!

Annyit edzett az anyuka a terhessége alatt, hogy a baba kigyúrva jött világra - videó

Yoana Banda a TikTokon osztotta meg különleges történetét: azt állítja, hogy miközben várandós volt, folyamatosan edzett, ezért a babája már izmosan született.



A nő terhessége alatt nemcsak csípőt erősítő gyakorlatokat végzett, hanem rengeteget nyomott fekve és guggolásokat is csinált, meglehetősen nagy súlyokkal.



Ha a terhességed alatt is edzel, akkor a babád izmosan bújik elő az anyaméhből – írta a videójához.



A videó azóta futótűzként terjedt a közösségi oldalakon. Sokan csodálták a fitt anyukát, viszont többen megjegyezték azt is, hogy a terhesség alatt ilyen edzést nem volna szabad csinálni. A nő állítása szerint kutatást végzett a témában és megkérdezett egy orvost is.