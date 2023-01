Botrány

Britney Spears egy Los Angeles-i étteremben úgy kiakadt, hogy férje, Sam Asghari kiviharzott - videó

2023.01.15 10:21 ma.hu

Britney Spears a hírek szerint pénteken egy Los Angeles-i étteremben úgy kiakadt, hogy férje, Sam Asghari elhagyta a létesítményt. Azok az emberek, akik állítólag szemtanúi voltak az incidensnek a kaliforniai Woodland Hillsben található Joey-ban, a TMZ-nek szombaton elmondták, hogy a 41 éves popikon "mániákusan" viselkedett, és halandzsázni kezdett.



Spearst az étteremben tartózkodó vendégek videózni kezdték, ami állítólag feldühítette a "Hold Me Closer" énekesnőjét. A videófelvételen, amelyhez a csatorna hozzájutott, Spears látható, amint egy étlapot tartva védi az arcát a kamera elől.



A források szerint a 28 éves Asghari "láthatóan feldúlt volt", és "kiviharzott" a helyről a felesége nélkül. Alig két perccel később Spears állítólag maga is kisétált, a testőre pedig kifizette a számlát.



A zenei szupersztár képviselői nem válaszoltak azonnal a Page Six megkeresésére. Asghari képviselője nem kívánt nyilatkozni.

I zoomed in on this video of Britney Spears from @TMZ TikTok and it sounds like she says "daddy walked out the door" 🚪 what do you hear 👂 pic.twitter.com/bKRWOLBuE4 — .Hailo (@hailob4real) January 14, 2023

Spears felvállalta, hogy mentális egészségügyi problémákkal küzdött, különösen a 13 éve tartó gondnoksága okozta stressz miatt.



Állítólag bipoláris zavarral diagnosztizálták anno, de a közösségi médiában és a bíróságon is beszélt arról, hogy akarata ellenére egy mentális egészségügyi intézményben tartották fogva, és gyógyszereket kellett szednie.



Nehézségei ellenére Spears és Asghari 2022 júniusában egy mesebeli esküvőn köthették össze életüket a Grammy-díjas énekesnő kaliforniai otthonában, ahol olyan sztárvendégek vettek részt, mint Paris Hilton, Selena Gomez, Drew Barrymore, Madonna és mások.



A "Toxic" énekesnője és a "Family Business" színésze jellemzően nagyon zárkózottak, de időnként nagyon egységes frontot mutattak a közösségi médiában.



Spears decemberi születésnapjára Asghari egy videót posztolt az Instagramra, amiben mindazokat a különleges dolgokat mutatta be, amivel megemlékezett feleségéről a jeles napon, többek között elvitte őt enni, és elhalmozta ajándékokkal és lufikkal.



Még abban a hónapban cáfolta a szkeptikusok állításait, miszerint ő "irányítja" Spearst, és akkor a TMZ-nek azt mondta: "Nem, még azt sem mondhatom meg, hogy mit vacsorázunk".



A pár azonban már többször utalt arra, hogy nem minden zökkenőmentes a kapcsolatukban. Spears novemberben elismerte, hogy nem volt teljesen "jelen" Asgharival kötött esküvőjén, és az iráni színész azt is elmondta, hogy nem rajong felesége topless fotóiért az interneten.



A pár a közösségi médiában nem foglalkozott közvetlenül a nemrég történt éttermi incidenssel.

A rajongók szerint csupán az volt a problémája, hogy nem tud beülni sehova, mert azonnal videózni kezdik

You enter into a restaurant to have a meal with your hubby but the minute u are in, ppl starts recording u. You get angry and complain about it. That's the video, in a nutshell.

So, the only "manic"or"bizarre" behavior here is the ppl recording @britneyspears without her consent pic.twitter.com/oYc74C84wt — Britney Daily (@Britney_Dailyy) January 14, 2023

Britney goes out to a restaurant and everyone in the restaurant pulls out their phones and records her and Britney gets upset about this and somehow it becomes she is having a manic episode? Like come on now TMZ#BritneySpears #JusticeForBritney pic.twitter.com/9Ey3Zqot78 — actress divaa (@thedailynews123) January 15, 2023

Britney was sitting down at a restaurant trying to enjoy a night out but when a fan started to record her, she got upset and covered her face and TMZ had the balls to write a story titled "Britney Spears goes MANIC" 💀 LEAVE 👏🏼 THE 👏🏼 FUCKING 👏🏼 WOMAN 👏🏼 ALONE 👏🏼 pic.twitter.com/Cr40wPdzAD — Leo 🦋 (@leo_kardashian) January 15, 2023