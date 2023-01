Thor, a rozmár tönkretette az újévi ünnepségeket - videó

Egy hatalmas rozmár érkezése az északi-tengeri Scarborough brit kikötővárosba meghiúsította a helyi hatóságok újévi ünnepi terveit.



A Thor becenévre hallgató hatalmas emlőst pénteken látták megpihenni a kikötő területén, és korábban már december elején Hampshire partjainál, valamint Hollandiában és Franciaországban is látták.



Szombaton a Scarborough Borough Council bejelentette, hogy a British Divers Marine Life Rescue (BDMLR) tanácsára úgy döntött, hogy lemondja a szilveszteri tűzijátékot. "Aggodalmak merültek fel, hogy a bemutató stresszt okozhat az emlősnek" - magyarázta a testület.



A tanács vezetője, Steve Siddons azt mondta, ő és a többiek "csalódottak", hogy a közösségnek tűzijáték nélkül kellett maradnia, de hangsúlyozta, hogy a rozmár jóléte az első - írja a Mirror.



A BDMLR üdvözölte a scarborough-i hatóságok lépését, a szervezet yorkshire-i és lincolnshire-i területi koordinátora, Chris Cook pedig kifejtette, hogy "az állatnak időre van szüksége, hogy pihenjen és regenerálódjon, mielőtt folytatja útját".



Thor feltehetően egészen Kanadából érkezett a brit partokhoz, és az állat a Scarborough-ban tett megállója után várhatóan visszautazik az Északi-sarkvidékre.

A Warlrus has rocked up in Scarborough #Walrus #Scarborough #ClevelandWay pic.twitter.com/Cbwu8A0dTy