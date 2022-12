Egy 16 éves fiú 60 centis Hulk kezekkel él

Az emberi test egy áldás, ha nem beteg az ember. Sok olyan ritka állapot van, ami miatt az emberek a legembertelenebb módon szenvednek - vagy fájdalmaktól gyötrődnek, vagy eltorzult testükben kínlódnak.



Vegyük például ezt a jharkhandi tizenéves fiút, akinek a keze egy ritka eltérés miatt hatalmasra, több mint hatvan centi hosszúra is megnőtt. Az emberek "Hulk-kéznek" nevezik a végtagjait.



A fiatal egy ritka betegségben szenved, amit makrodaktíliának hívnak, ami a testhelyi gigantizmus egy fajtája. Ebben az állapotban a beteg kezei elég nagyra nőnek, és még a súlyuk is elég nagy: egyik kezén a csuklója és a mutatóujja közötti távolság 61 centiméter, a másik keze pedig 8 kilogrammot nyom.



Kaleem ritka és szokatlan állapota miatt trollkodás tárgya a falujában. A helyiek kegyetlenül az "ördög gyermekének" nevezték. Egy iskolába sem vették fel, mert a többi gyerek nyilvánvalóan félt tőle. Kaleem megpróbált orvosi segítséget kérni, hogy csökkentse a problémáit, de végül csak rontott a helyzetén.



10 évvel ezelőtt műtétet végeztek rajta, hogy mérsékeljék a kezei méretét. A műtét azonban állítólag épp az ellenkező hatást váltotta ki Kaleemnél, és a kezei még nagyobbra nőttek, így az állapota rosszabb lett, mint korábban volt.



Természetesen Kaleem nehezen tudja elvégezni a napi teendőit, és még az olyan alapvető dolgokhoz is segítségre van szüksége, mint az evés és a fürdés. Családtagjaira van utalva, hogy segítsenek neki a napi teendőkben.

The cause of macrodactyly is unknown. Some believe an abnormal nerve or blood supply in the affected fingers or toes causes the condition. The condition isn't inherited and isn't caused by anything the mother did during pregnancy. pic.twitter.com/xJxiYKy5Ei