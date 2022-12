Állatvédelem

Egy éves lett a kutyájuk, 350 fős gigabulit tartott a család - videó

Egy nemrégiben készült vírusvideóban az látható, amint egy család az indiai Dhanbadból Oscar nevű háziállatuk születésnapját ünnepelte. A család elég komolyan vette az eseményt, és több mint 350 embert hívott meg a nagyszabású születésnapi ünnepségre. Mint minden más nagy ünnepélyre az indiai háztartásokban, erre is meghívták a rokonokat az ország egész területéről nyomtatott meghívókártyákon keresztül. A születésnapos fiú egy 25 ezer forintos ruhát öltött magára.



A vendéglistán nem csak a közeli falvakból, hanem a bengáli Sripurból is voltak jelenlévők, akik Oscar születésnapja miatt elég messzire utaztak. A hagyományoknak megfelelően a vendégek ajándékokat is hoztak neki, köztük három arany bilétát. Mielőtt belevágtak volna a klasszikus tortavágási ceremóniába, speciális szertartást is végeztek a kutya megáldására.



A futótűzként terjedő videó másodperceket örökített meg az egész buliból, ahogy az emberek körbevették a születésnapos fiút és "szüleit" a hatalmas torta körül. A videón egy nő látható, amint a kutyát kényezteti, puszikat nyom rá, miközben egy férfi megtámasztja a kutyát. Oscar nyakába egy medált kötnek, miközben az emberek éljenzik őt a nagy napon.



A torta sem mindennapi, hiszen a család extra erőfeszítést tett, hogy személyessé tegye a kutya számára: cukormázból készült fotókat helyeztek el a tetején. Mögöttük egy bonyolult kollázs található, tele további fotókkal Oscarról a családdal. A kollázs közepén a következő felirat olvasható: "1. születésnapi ünnepség OSCAR". Eközben a díszletet rengeteg lufival és egyéb dekorációval díszítették fel.