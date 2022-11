Videó a kígyóról, amelyik meglépett egy papuccsal

A közösségi médiában futótűzként terjed az a videó, amelyen egy kígyó egy papuccsal a szájában mászik el.



A felvételen jól látható, ahogy a kígyó közeledik egy ház felé, és ebben a pillanatban emberek sikoltozása hallatszik. Hogy elijessze, valaki egy papucsot dob hozzá. Itt válik érdekessé a dolog. A kígyó azonnal a szájába kapja a papucsot, és felemelt fejjel sietve távozik.



Az emberek nevetése és felkiáltása hallatszik, hogy a papucsot "ellopták".



A videót az Indiai Erdészeti Szolgálat (IFS) tisztje, Parveen Kaswan osztotta meg, aki ezt írta: "Kíváncsi vagyok, mit fog ez a kígyó csinálni azzal a papuccsal, hiszen nincs is lába!"



A videó megjelenése óta több mint 3 millió megtekintést és több mint 1200 retweetet kapott, és sokan a kommentszekcióban osztották meg véleményüket a kígyó vicces bohóckodásáról.



Ám ha belegondolunk, lehet, hogy valójában egy éhező állatról van szó, aki az emberek közelébe merészkedig a biztos táplálékért.

I wonder what this snake will do with that chappal. He got no legs. Unknown location. pic.twitter.com/9oMzgzvUZd