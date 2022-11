Állati

A fél internet keresi a macskát ezen a képen

Az optikai illúziók és a vizuális fejtörők manapság egyre népszerűbbek. Az emberek szeretik megdolgoztatni az elméjüket, hogy kitalálják, mit rejthet egy-egy ilyen feladvány.



Most egy új fotó készteti az embereket arra, hogy megvakarják a fejüket. A feladat? Kiszúrni a macskát, amely ezen a felvételen rejtőzik.



Amikor először ránézel a képre, lehet, hogy nem veszed észre, hogy egy macska van rajta. De ha jobban megnézed, bizony ott van. A macskák híresek arról, hogy apró helyeken is elférnek, és ez ebben az esetben sincs ez másképp.



Ahogy egyre többet nézed a fotót, talán könnyebb lesz kiszúrni az imádnivaló teremtményt. Sikerült? Vagy még mindig a fejedet vakargatod a választ keresve?



Egyesek talán arra gondolnak, hogy a fák között kell keresgélni, mások pedig a kerítés tetején lévő pamacsokra figyelnek fel. De nem ott van! Első pillantásra úgy tűnik, hogy a piros kerítésen nincs is semmilyen szőrös macskaféle.



A macska valójában tökéletesen be van "szorítva" a piros kerítés közepén lévő két fadarab teteje közé.

