Történelem

A 'laptopot' tartó ókori görög női szobor miatt újra szárnyra kapott az időutazás-elmélet

Sokak szerint egy ókori görög szobor egy laptopot használó nőt ábrázol USB-portokkal. Igen, jól olvasta. Ez azt jelenti, hogy van időutazás?



A szobor, amely a "Síremlék Naiskos egy trónoló nővel és kísérőjével" néven ismert, a kaliforniai Malibuban található, a J. Paul Getty Múzeumban látható, és i. e. 100-ban temetkezési emlékként használták. Az említett szobron, amely több mint 37 hüvelyk magas, egy nő látható, amint egy trónszerű széken ül, miközben egy fiatal szolga egy vékony dobozt tart nyitva, hogy megvizsgálja.



Az összeesküvés-elméletek híveinek YouTube-csatornáján, a Still Speaking Outon található videó szerint a talapzat túl sekély ahhoz, hogy ékszerdoboz legyen. "Egy meghökkentő tárgyat ábrázol, amely feltűnő hasonlóságot mutat egy modern laptophoz vagy valamilyen kézi eszközhöz" - állítja a videó.



"Amikor a szoborra nézek, nem tudok nem gondolni a delphoi jósdára, amely állítólag lehetővé tette a papok számára, hogy kapcsolatot teremtsenek az istenekkel, és így fejlett információkat szerezzenek."



Az összeesküvés-elméletek hívei szerint a nő szemei a tárgy belső fedelére fókuszálnak, ugyanarra a helyre, ahol egy laptop monitorja van.



A közösségi médiában nemrég felkeltette az érdeklődést, sokan úgy gondolták, hogy egy pizzásdoboz lehet (tényleg), sokan pedig azt mondták, hogy egy kozmetikai tároló, mert pizzafutár akkoriban még nem létezett.



A Forbes bioarcheológusa, Kristina Killgrove azonban nemrég megcáfolta a képen látható laptopról szóló elméletet. Azt mondta, a sobrász ékszerdoboznak szánhatta.



"Elvégre csak akkor kapunk igazán realisztikus ábrázolásokat emberekről és dolgokról, amikor a rómaiak is átvették a realizmust" - számolt be Killgrove. Ami az USB-portot illeti, Killgrove megemlítette, hogy a lyukak egykor "fa vagy más romlandó tárgyakat" tarthattak. Jelentsen ez bármit is.

Ancient Greek statue depicting a Laptop? pic.twitter.com/cK1zTAvVdZ — ♛ DeryckBanksPhoto ♛ (@banksy_de) March 23, 2015