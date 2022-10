Siker

20 évig elemezte a lottószámokat, 50 ezer dollárt nyert

A lottó főnyereménynek sok köze van a szerencséhez. Csak keveseknek sikerül, és hosszú évek kemény taktikája után találják el a nyertes számokat, és vannak páran, akiknek a véletlen folytán hullik az ölükbe. De úgy tűnik, hogy a szerencséről alkotott elképzelésünk nem az, aminek látszik, mert egy ember az agyát használva és rengeteg stratégiával nyerte meg a lottót.



Egy férfi az USA-beli Marylandből 20 év sorsolásainak elemzése alapján választotta ki a lottószámait. Ezután több éveken keresztül használta a számjegyeket, és végül megnyerte az 50 000 dolláros jackpotot.



A 77 éves lottónyertes azt mondta a marylandi lottótársaságnak, hogy a számok "megragadtak a fejében". Úgy döntött, hogy a szeptember 16-i szerencsés sorsolásra a baltimore-i Long Gate Mobil üzletben vásárolja meg a szelvényét.



Amikor már négy szám is egyezett a húzásnál, sem gondolta volna, hogy elviszi a főnyereményt. "Négy szám már többször is egyezett, de az igazat megvallva, soha nem számítottam arra, hogy mind az öt számomat kihúzzák".



Végül több mint 50 ezer dollárt nyert, és most azt tervezi, hogy a nyereményt egy új autó beszerzésére fordítja.