Állati

Szörnyeteg halat találtak egy tóban két szájjal - videó

A halat frissen egy tóból húzták ki, a róla készült videót pedig az Oddly Terrifying nevű Twitter-oldalon tették közzé. A videó megosztása után több elmélet is született, amelyek szerint a hal a tó 2017-ben történt szennyezése miatt torzult így el.



A halbiológusok minden elméletet megcáfoltak, és azt állították, hogy ez egy ázsiai ponty, ami nem sugárzástól vagy mérgezéstől lett ilyen, hanem deformáltan született. A biológusok szerint, ha a halat radioaktív vagy vegyi szennyezés érte volna, akkor elpusztult volna.



Dr. Timothy Mousseau, a Dél-Karolinai Egyetem munkatársa szerint "a legtöbb sugárzás okozta mutáció alacsonyabb növekedést, túlélést és termékenységet eredményez". A legtöbb ilyen "mutáns" nem él elég sokáig ahhoz, hogy ilyen nagyra nőjön. Legtöbbjük lassabb, kevésbé teljesítőképes, és így nagyobb valószínűséggel esnek áldozatul vagy pusztulnak el, mint a 'normális' egyedek.



A Csernobilt alaposan tanulmányozó tudósok megemlítették, hogy milyen kiterjedt vizsgálatokra lenne szükség ahhoz, hogy kiderüljön, mi is történik pontosan az ázsiai ponttyal. "Megfelelően ellenőrzött kísérletek nélkül szinte lehetetlen biztosan megmondani, hogy mi lehet az oka, hacsak nem figyeltek meg korábban más radioaktív helyeken ilyen mutációt."



Azóta kiderült, hogy a videó már 2017-ben is felbukkant a Redditen, ahol egy felhasználó megerősítette, hogy pontosan mit is látunk:a felső "szemek" valójában orrlyukak, az alsó szemek pedig a valódi szemek. A felső száj pedig a valódi száj. Az alsó "száj" egy kificamodott nyelvcsont, amely felszakította a húst. Láttam már ilyet, és a halak sokáig élhetnek vele, de evés közben sok táplálékot veszítenek."

Holy Mother of Carp pic.twitter.com/iTwu6wfJn2 — OddIy Terrifying (@closecalls7) September 17, 2022