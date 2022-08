Színes

Kiderült, mennyit keresnek a celebek

A forbes.hu közzétette, milyen bevétellel rendelkeznek a legismertebb magyar hírességek.



A listavezető Kasza Tibor volt, akinek cége a tavalyi évet majdnem kétmilliárd forintos árbevétellel zárta.



Ezáltal az énekes-műsorvezető 783 millió forintos tiszta profitot termelt meg. Mindezt annak köszönheti, hogy a Challenge nevű étrend-kiegészítője nagy népszerűségnek örvend, valamint annak, hogy más cégek tartalmait is reklámozza szponzorálásért cserébe.



Ami Majkát illeti, az ő cége, a Dyma MM Kft. tavaly 302 millió forintos árbevételt tudott összehozni, amely nagy ugrást jelent a 2020-as, 50 milliós eredményéhez képest (bár 2019-ben még ennél is jobban, 374 milliós árbevétellel zárt). A mostani 302 milliós árbevételből 84 millió forintnyi tiszta profitot tudott termelni.



Sebestyén Balázs vállalkozása stabilan hozta a tőle megszokott eredményeket. A Phova Kft.2020-ban még 303 milliót, 2021-ben viszont már 316 millió forintot termelt. Többé-kevésbé az utóbbi években is hasonló eredményeket ért el, amelyek után rendre 100 millió forint feletti osztalékot vett ki a cégből (2019-ben például 247 millió forintot tudott kivenni).



Rúzsa Magdi cége, a Plagiguel Kft. a Forbes szerint egyrészt az Artisjus-jogdíjakból szerezhetett bevételt, mivel a magyar rádiókban több mint ötvenhétezerszer játszották a dalait. Másrészt jelentős haszna lehet a lemezeladásokból, fellépésekből is, ez magyarázza a tavalyi 192 milliós árbevételt, valamint 67 millió forintnyi profitot.



Ami Ördög Nórát illeti, ő a férjével, Nánási Pállal birtokol közös vállalkozást, a Voiceforce Kft.-t. A cég tavaly 314 milliós árbevételt ért el, ebből viszont csak 25 millió forint profitot termeltek (egy évvel korábban 212 milliós árbevételből termeltek 20 milliót). Ennek egyik fele a balatoni boltjaikból, másik fele pedig a médiamegjelenésekből, szponzorációkból származik - írta a forbes.hu.