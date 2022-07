Színes

Geszti Péter dalban búcsúzik a katától

Az új katás törvénymódosítás Geszti Pétert is elérte, egy vállalkozását neki is meg kell szüntetnie. 2022.07.19

Geszti Péter egy szomorú dalban mondta el, hogy meg kell szüntetnie a cégét a katát érintő törvénymódosítás miatt. Emellett a rezsiről is szót ejtett.



Novák Katalin hétfő este aláírta a katára vonatkozó törvénymódosítást, ami többek között a művészek és a kisvállalkozók életét is megváltoztatja. A zeneiparban dolgozó Geszti Péter a közösségi oldalán osztotta meg, hogy őt is érinti a módosítás, és egy dalban búcsúzott el a cégétől - írja a Blikk.



"Hé, Kata, itt hagytál a combos rezsivel, sok nekem ez így jószerével. Mert Rezsi csak hízik, a fejemre nő, s különben is, Rezsi nem jó nő. Sőt. Rezsi nem is nő, csak nő nő nő" - énekli Geszti Péter a videóban.



"Van, hogy becsúszik valami. Vagy ki. Ezt a hirtelen jött kis rögtönzést fogjuk fel melankolikusnak álcázott szerelmi vallomásnak, amelyben KATA emlékének adózunk! Szó szerint. Ad hoc. Jobb híján. Hiszen most magam is megszüntetek KATA-s céget. Így jártam - több százezer társammal együtt" - írta a Facebookon, és egy szebb nyarat kívánt mindenkinek.