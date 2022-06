Ünnep

Vilmos herceg 40 éves

Vilmos születése, 1982. június 21. óta a második a brit trónutódlási sorban, és édesapja, Károly walesi herceg után az Egyesült Királyság uralkodója lesz.



Vilmos herceg azonban olyan időszakban tölti be 40. életévét, amikor a királyi család feladatai közül már egyre több hárul rá és Károlyra.



A jelenlegi uralkodó, a 96 esztendős II. Erzsébet királynő, Vilmos nagymamája jó ideje tudatosan és folyamatosan adja át a fiatalabb nemzedéknek feladatköreit, bár természetesen az államfői tisztséggel járó kötelezettségeknek továbbra is eleget tesz.



A királynő, aki immár 70 éve, az évezredes angol-brit monarchia történetében példátlanul hosszú ideje ül az Egyesült Királyság trónján, már évek óta nem utazik külföldre, az uralkodó illetékességi körébe tartozó nemzetközi látogatásokat - és egyre inkább a hazai látogatásokat is - szinte kivétel nélkül Károly és Vilmos bonyolítja le.



Az átmenet egyértelmű jele volt az is, hogy II. Erzsébet királynő trónra lépésének 70. évfordulóján, a britekhez és a Nemzetközösség népeihez intézett platinajubileumi üzenetében első ízben szólt konkrétan saját utódlásáról is, megnevezve majdani királyként elsőszülött fiát, a 74. életévében járó Károly herceget.



Az uralkodó ezzel egyben véget is vetett azoknak a találgatásoknak, hogy majdan Károly vagy Vilmos követi-e őt a trónon.



Károly herceg trónutódlásáról hosszú évek óta folyik a vita Nagy-Britanniában. Diana hercegnő, Károly 1997-ben elhunyt első felesége már 1995-ben - egy évvel válásuk előtt -, egy világszerte megdöbbenést keltő BBC-interjúban nyíltan megkérdőjelezte férje uralkodói képességeit, mondván: nincs meggyőződve arról, hogy Károly "képes alkalmazkodni a királyi címmel járó kötöttségekhez".



A generációs ugrást brit alkotmánytudorok és történészek azonban nem tartják sem valószínűnek, sem indokoltnak. Kifejezett törvényi ok vagy precedens ugyanis nincs arra, hogy miért ne Károly legyen a következő brit uralkodó, és nem hivatalos, de nem is cáfolt értesülések szerint Vilmos herceg is kifejezetten ragaszkodik a trónutódlási sorrend betartásához.



Szakértők ugyanakkor azt is biztosra veszik, hogy Károly majdani uralkodásának idején Vilmos is igen aktív, amolyan ki nem mondott "társuralkodói" szerephez jut, apa és fia együtt dolgozik majd a brit monarchia korszerűsítésén és áramvonalasításán.