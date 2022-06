Nem a szokásos töltelék

Felnőtt szexjátékot találtak az Ohio folyóban fogott harcsában

Két barát, akik a múlt héten az Ohio folyóhoz horgászni mentek, végül egy meglehetősen szokatlan "tölteléket" fedeztek fel egy kifogott halban - számolt be a Fox leányvállalata, a WXIN.



Richard Kesar szerint azonnal gyanították, hogy valami nincs rendben, amikor behálózták és behúzták a szóban forgó halat - egy kék harcsát.



"Észrevettük, amikor a csónakba tettük, hogy a gyomra hatalmas" - emlékezett vissza, hozzátéve, hogy "gyakori, hogy más halakat, néha teknősöket, pézsmapatkányokat és más állatokat is találunk", amelyeket az ilyen halak lenyelhettek.



Amikor azonban Richard és barátja, Jon Hoop hazatértek, és végül kibelezték a harcsát, amit találtak benne, az egy jókora "felnőtt szexuális játék" volt.



"Amikor kijött, Jon, a feleségem és én elkezdtünk nevetni. A feleségem azonnal eltakarta a lányom szemét, és elfordította tőle" - tette hozzá Kesar.



Azt is megjegyezte, hogy fogalma sincs, "hogyan és miért" került a szexjáték a folyóba.



"Ez határozottan olyasmi, ami nem történik gyakran" - tette hozzá Kesar.