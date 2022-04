Bulvár

Kim Kardashian csúnyán melléfogott, lehagyta a köldökét a fotóiról

Kim Kardashian fotókat tett közzé, amelyeken egy sportmelltartóban áll, azonban csúnya Photoshop-bakit is elkövetett, ugyanis a köldöke vagy nincs is, vagy nem a jó helyen van. Követői az Instagram-bejegyzése alatt kérték számon, hogy hol a köldöke és leszögezték, hogy megint "ügyetlenül photoshopolt".



A realitysztár ugyanis több olyan fotót is publikált, amelyeken sportmelltartóban pózol SKIMS márkájának reklámozására. A hasa vonzotta leginkább a figyelmet. Sokan azt írják, hogy „furcsán” néz ki, és elfelejtett egy köldököt hozzátenni szerkesztés közben.

