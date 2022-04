Állati

Ismét visszatért párjához a gólyalány Dömösre - ötödször! - videó

Immáron öt éve, hogy szinte óraműpontossággal érkezik vissza párjához a hűséges gólyalány. Mint ismeretes, a tartósan sérült hím fehér gólyát a híres állatvédő és mentő, Márton András fogadta be, miután 2016-ban lőtt sebekkel érkezett meg. Miután felgyógyult, készített neki a férfi egy fészket is, ahova szerencsésen megérkezett Szofi, és még abban az évben fiókáik is lettek. Azóta a gólyalány minden évben elrepül Afrikába, majd immár ötödjére is, visszatért Dömösre, párjához. Nézze meg a megérkezés pillanatait bemutató videót: