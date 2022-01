Botrány

Börtönbe kerülhet a tetovált pornósztár egy pikáns templomi fotó miatt

A nő akár egy év börtönre is számíthat, ha elítélik a vallásos hívők érzéseit védő orosz szabályok alapján. 2022.01.13 07:18 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Börtönbe kerülhet a tetovált pornósztár, aki egy templom előtt készített pikáns felvételt.



A moszkvai rendőrség vizsgálatot indított egy 24 éves Instagram-modell ellen, aki az orosz fővárosban egy templom előtt meztelenül pózolt, fülledt képeket posztolva magáról, az online influencereket érintő hasonló esetek sorában.



Polina Morugina a nyáron töltötte fel a provokatív pillanatképeket a közösségi médiára. A képeken meztelenül pózol, magas sarkú cipőben és tetőtől talpig tetoválásokkal díszítve áll az orosz főváros Fili kerületében található Szűz Mária oltalmának temploma előtt.



A blogger, aki három mellkaspiercinget is visel, és számos explicit online klipben szerepelt, törölte fiókját az Instagramon, ahol a fotókat más meztelen pillanatok mellett mutatták be, miután a hatóságok a héten bejelentették, hogy nyomozást indítottak ellene. "A lelkiismereti és vallásszabadsághoz való jog megsértése" miatt 500 000 rubel (közel 7 000 dollár) bírságra vagy akár egy év börtönbüntetésre is számíthat.



Novemberben Alekszandr Malkevics, az orosz kormány tömegmédiával foglalkozó bizottságának vezetője kommentálta azt a növekvő trendet, hogy bloggerek országszerte meztelen fotókat készítenek vallási épületek előtt. Azt mondta, hogy nemcsak a vallásszabadsághoz való jog megsértése miatt kellene büntetni őket, hanem a közerkölcs megsértése miatt is.



Malkevics hozzátette, hogy szerinte az ilyen bloggereket a korábbinál sokkal nagyobb pénzbírsággal kellene sújtani, de börtönbüntetéssel nem kellene fenyegetni őket. "Olyan nagy pénzbüntetést kellene kapniuk, hogy az értelmes élet számukra véget érjen" - részletezte. "Vagyis 25 éven át fogják fizetni ezt a bírságot. De nem kellene börtönbe kerülniük, mert az teljesen tönkretenné az életüket".



Októberben a szentpétervári rendőrség bejelentette, hogy nyomozást indít az Instagram-modell Ira Volkova ellen, mert a város történelmi Szent Izsák-székesegyháza előtt készült popsivillantós fotókat posztolt.



Ugyanebben a hónapban Ruslan Bobiev (valódi nevén Ruslani Murojonzod) tádzsik blogger és orosz barátnője, Asya Akimova (Anastasia Chistova) egyenként tíz hónapot kapott rács mögött, amiért orális szexet imitáltak egy fotón, amelyet a Vörös téren álló ikonikus moszkvai Szent Bazil-székesegyház előtt készítettek. A páros volt az első, akik a törvény értelmében rács mögé kerültek, mivel a korábban elítéltek pénzbüntetést vagy felfüggesztett büntetést kaptak.