Rejtélyes úszó harckocsi fogtak be a tengerről - videó

Az Indonézia előtti nyílt tengeren több mint egy hete észlelt rejtélyes tank alakú tárgyat végül az ország haditengerészete elfogta és partra szállította. A felfedezés azonban több kérdést vetett fel, mint választ.



A Natuna-tenger - a Dél-kínai-tenger legdélebbi részén található hatalmas sekély medence - vizén megbúvó tárgyat kedden találták meg az indonéziai Riau-szigetek közelében.



A tankot az indonéz haditengerészet befogta és a partra vontatta.



A tárgyról kiderült, hogy egy jól megmunkált bábu, amely egy modern harcjármű jellemzőit viseli, és némileg hasonlít az amerikai gyártmányú M1 Abrams fő harckocsira és egy kínai Type 15 könnyű harckocsira is. A bábu belül üreges, ami megmagyarázza kivételes vizenjáró képességeit - derül ki az Indonéz Haditengerészet által közzétett felvételekből.

A tárgy eredete egyelőre rejtély - közölte a haditengerészet rövid közleményében, a bizarr eset kivizsgálása még folyamatban van.

So a local news outlet reported that a rusty 'steel tank' was found 'floating' near an oil rig in Natuna Sea 🤔https://t.co/NvCTkObZWd pic.twitter.com/pGMq1EtftJ