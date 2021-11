Vége

Tóth Andi és Andrei Mangra nyerte a Dancing with the Stars-t, 2022-ben jön a harmadik évad!

Kilenc hetes menetelés után Tóth Andi és Andrei Mangra nyerte a Dancing with the Stars második évadát. A rajongók örülhetnek, hiszen 2022-ben is mindenki táncol, jön a TV2 showműsorának harmadik évada. 2021.11.21 00:33 ma.hu

A TV2 táncos showműsorában tizenkét mindenre elszánt híresség lépett táncparkettre, hogy profi táncpartnere oldalán megmutassa a heteken át tartó, izzasztó próbákon szerzett tánctudását. A Dancing with the stars fináléjába a zsűri pontjai és a nézők szavazata alapján Tóth Andi és Andrei Mangra, Árpa Attila és Stana Alexandra, Kamarás Iván és Mikes Anna, valamint Kinizsi Ottó és Szóke Zsuzsanna jutott. A legjobbaknak a fináléban több körben kellett bizonyítani, sorsukról pedig már kizárólag a nézők döntöttek. A Dancing with the Stars második évadának trófeáját végül Tóth Andi és Andrei Mangra emelhette magasba.



A TV2 táncos showműsorának rajongói nem csak a győztes párnak örülhettek. A zsűriben vendégeskedő Gabriela Spanic ugyanis bejelentette, hogy 2022-ben is mindenki táncol majd, hiszen jövőre érkezik a Dancing with the Stars harmadik évada!

TV2





TV2