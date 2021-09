Bajban a volt valóságshow-hős

Zokogásban tört ki a tárgyaláson az emberrablással vádolt VV Aurelio

Emberrablás miatt állt ma a Szegedi Ítélőtábla elé az egykori VV-győztes, Aurelio Caversaccio. Úgy volt, hogy ma ítélet is születik az ügyben, azonban a sors másképp hozta. Szerdán a Szegedi Ítélőtáblán megtartott tárgyalást halasztani kellett - írja a Blikk.



Mint ismeretes, a korábban VV Aurelióként ismert Aurelio Caversacciótól 2017 őszén közel 200 ezer forintot lopott el egy ismerőse, amíg ő ittas állapotban aludt egy bárban. A vád szerint emiatt a férfi barátai segítségét kérve elrabolta az őt meglopó illetőt, hogy visszaszerezzék a pénzt - idézi fel az Index.



A történtek miatt a valóságshow-szereplőt 2019-ben négy év börtönbüntetésre ítélték első fokon, ám ekkor ügyvédjével fellebbeztek, az ügy azóta húzódik. Caversacciót korábban már 14 hónapra felfüggesztették kábítószer-birtoklásért, ami miatt súlyosabb ítéletre lehetett számítani. A vádlott korábban azt mondta a bíróságon, hogy "garázdaságot követett el, amiért kaphat akár milliós pénzbírságot, de ne küldjék börtönbe".



A másodfokú tárgyalást június 9-én tartották a Szegedi Ítélőtáblán. Aurelio idegesen érkezett, a sértett azonban nem jelent meg a tárgyaláson. A vádlott jogi képviselője indítványt tett a bíróságon, hogy idézzék be azokat a szakértőket, akik korábban Aurelio elmeállapotát vizsgálták, a szakértői vélemény szerint ugyanis Aurelio kevert személyiségzavarban szenved, hisztérikus, paranoid, szenzitív és narcisztikus személyiségjegyekkel rendelkezik. A védelem szerint emiatt fennáll a Borderline személyiségzavar lehetősége, ami befolyásolhatta a vádlottat a bűncselekmény elkövetésében.

A bíróság végül helyt adott az ügyvéd indítványának, az ügyben újabb tárgyalást írtak ki, amit a mai napon tartottak a Szegedi Ítélőtáblán. A Blikk tudósítása szerint Aurelio idegesen telefonálgatott a helyszínen, ahol egyébként jelen volt a sértett, a jogi képviselők, valamint a szakértők is. Egy általános orvosszakértő és pszichológus szakértő is megjelent a tárgyaláson, de Aurelio ügyvédje jelezte, hogy pszichiáter szakértő meghallgatása is szükséges lenne, ám az említett orvos nem tudott eljönni a mai tárgyalásra betegség miatt.



A szakértő Aurelio magánéletéről beszélt: elmondta, hogy a férfi nehezen illeszkedett be annak idején az iskolai közegbe, és a párkapcsolatai is hullámzóak voltak. A vádlott ezen a ponton elsírta magát, a pszichológus próbálta őt megnyugtatni. A szakértő beszélt továbbá arról, hogy Aureliónak korábban voltak öngyilkos gondolatai, egyszer csupán szerettei miatt gondolta meg magát, de vannak feljegyzések arról is, hogy annak idején megsebezte magát a karján. Mindezek mellett felelősnek érzi magát édesapja halála miatt is, akinek betegeskedése idején kábítószerekhez nyúlt, melyekkel le is bukott. A lap szerint Aurelio ekkor ismét zokogni kezdett, így szükség volt egy kis szünetre. A tárgyalás délelőtt 10 óra után fejeződött be.



Ítélet ezúttal sem született.