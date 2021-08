Botrány

Transznemű escortot követett az Instagramon Gulyás Gergely?

Forrás: jövőtv.hu

A kormány az ország eddigi legnagyobb lehallgatási botrány közepette, amikor kiderült, hogy 300, kormánykritikus személyt hallgattak le, hadjáratot indítottak az LMBTQ személyek ellen és a nem létező óvodai és iskolai propagandával szemben népszavazást is indítottak, akkor rukkolt elő a jovotv.hu azzal, hogy a miniszterelnökséget vezető miniszter A Noryna Diamond néven elhíresült 22 éves transznemű escortot – a cikk megírásáig – követte az Instagramon. Nem sokkal azonban a cikk megjelenése után a szerző szerint törölte a kapcsolatot Gulyás.



Mint írták, a Noryna Diamond néven elhíresült 22 éves transznemű escort egyébként nem a miniszter által is követett fiókot használja, hanem noryna_diamon30 név alatt tesz közzé tartalmakat, melyet jelenleg 51 ezer felhasználó követ, így az sem biztos, hogy Gulyás Gergely tudta, hogy rossz fiókot követ be, amikor a Rosszlányok.hu-n is megtalálható személyre keresett rá a Facebookhoz tartozó közösségi platformon.



A ma.hu szerkesztői leszögezik: nincsen ezzel semmi baj!



A Gulyás által követett profil további érdekessége, hogy a fiók privát profilként van beállítva, tehát annak bekövetése nem lehetett véletlen, hiszen azt külön kérelmezni kellett a felhasználótól, aki a jelek szerint a követési felkérést el is fogadta. A meglepő követésre egyébként több Tik-Tok felhasználó is felfigyelt már, amit videójukban meg is örökítettek.