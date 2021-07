Koronavírus-járvány

További 200 ezer adag vakcinát adott kölcsön Magyarország Csehországnak

Magyarország további 200 ezer adag Pfizer/BioNTech koronavírus elleni oltóanyagot kölcsönzött Csehországnak. A vakcinaszállítmányt Boros Miklós, Magyarország prágai nagykövete adta át Andrej Babis cseh miniszterelnöknek pénteken a főváros Központi Katonai Kórházában.



A cseh kormányfő az átadáskor nyilvánosan köszönetet mondott a magyar kormánynak az újabb segítségért.



Magyarország már korábban kölcsönzött 140 950 adag Pfizer/BioNTech-vakcinát Csehországnak. Ezeket az oltóanyagokat Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter adta át június, illetve július elején Prágában a cseh miniszterelnöknek. A felek megegyezése szerint Csehországnak az év végéig kell visszaadnia Magyarországnak a vakcinakölcsönt.



A mostani kölcsönt szintén az év végéig kell visszaadniuk a cseheknek - mondta Boros Miklós az MTI tudósítójának Prágában.



Csehország csak az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által jóváhagyott oltóanyagokat használja, és továbbra is vakcinahiánnyal küszködik. Andrej Babis egy hete emiatt fordult Szijjártó Péterhez azzal a kéréssel, hogy Magyarország kölcsönözzön további 200 ezer adag vakcinát Csehországnak. Ezt a kérést teljesítette most a magyar fél.



Ausztria, Magyarország és Szlovénia áprilisban közösen tett ígéretet arra, hogy oltóanyagot ad át Csehországnak. Prága nem értett egyet azzal a kompromisszumos megállapodással, amelynek eredményeképpen az Európai Unióban szétosztottak 10 millió adag vakcinát, és emiatt kevesebbet kapott Brüsszelből. Andrej Babis a múlt héten újságíróknak azt mondta, hogy ezek az ígéretek mind teljesültek.



A cseh kormányhivatal korábbi közlése szerint Csehország az uniós szerződésben rögzített mennyiségen felül már mintegy 300 ezer adag vakcinát kapott Magyarország mellett Szlovéniától, Ausztriától, Izraeltől, Szerbiától és Szlovákiától.



A 10,7 milliós Csehországban péntekig 9,3 millió adag vakcinát adtak be a lakosoknak, mindkét adagot 4,1 millióan kapták meg.