Koronavírus-járvány

Nem mindenkinek vicces a vakcinás fagyi - képek

Bár nem jár érte védettségi igazolvány, a németországi Karlsruhe-ban és Gaggenau-ban is feltűntek a vakcinás fagylaltok. Noha a világjárványnak még nincs vége, néhány cukrász megfelelő marketingeszköznek tartotta az oltóanyagot a nyári finomsághoz. A képen narancsfagyi látható, a fecskendők pedig narancsos-gyömbéres sziruppal vannak töltve, de láttak a kínálatban áfonyás Pfizert is.



Ha emlékeznek, Karácsonyra jött ki Rimóczi László a Maszkos Mikulás-csokijával, majd tavasszal világhírű lett a fecskendős magyar csokinyuszi is. Bár Olvasóink nem díjazták az ötleteket.

Van külön "pfájzeres" is