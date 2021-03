Színes

Vajna Tímea ismét szingli

A szemfüles követők már egy ideje sejthették, hogy Vajna Tímea párkapcsolatával valami nincs rendben, az Instagramjáról eltűntek a közös képek, sőt, még a Valentin-napot is egyedül töltötte. Vajna most megerősítette a találgatásokat a Blikknek: valóban szakítottak.



Andy Vajna özvegye és a milliárdos családból származó, és a Nobu étterembe is betársuló Zoltán azt tervezte, egy budai luxuslakóparkba költöznek. Zoltán hazautazott emiatt, míg Tímea Kaliforniában maradt. Sokan azt gondolták, a budai lakást közösen tervezik használni, de Vajna most tiszta vizet öntött a pohárba:



"Zoli saját magának vásárolta a lakást, és a lakóparkba költözött. A hagyatéki tárgyalás már lezárult ugyan, ám az állampolgárság és a cégek irányítása miatt Amerikában kell maradnom."