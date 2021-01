Koronavírus-járvány

Müller Cecília klónját oltották be, nem is az igazi tisztifőorvost?

Doktor Gődényt nem hagyja nyugodni, hogy vajon miért nem a megszokott, hagyományos orvosi maszkjában volt az "oltakozásakor" Müller Cecília országos tisztifőorvos. "Ehelyett egy meglepően egyedi és ormótlan, a szemétől a nyakáig, még a fülét is majdnem elfedő "lepedő" van rajta, amilyen formát még életemben soha, sehol nem láttam!" - írta a Facebookon.



"Van még több furcsaság, a vonások, a szemöldök, a haj és más is, de az különösen szokatlan és nagyon érdekes, hogy még a nyaka is állig körbe van bugyolálva egy, a tőle megszokott szolidtól teljesen elütő ormótlan sállal, hogy a jellegzetes vonások ott is takarva legyenek. Nem furcsa ez az egész, vajon miért kellett őt az oltásakor ennyire elmaszkírozni? Mire volt jó ez, ha nem valaminek a leplezésére? Szerintetek ő van a középső képen?" - tette fel a nagy kérdést, amire rengetegen reagáltak és osztották tovább. De sokan vannak, akik nem értenek egyet vele, sőt, Dr. Novák Hunor szerint Gődénynek sürgősen orvosi segítségre van szüksége. Önnek mi a véleménye?

Ha esetleg lemaradt volna róla...

Az Illuminátus katonái már elfoglalták Vatikánt, letartóztattak mindenkit, a TV-ben csak klónok szerepelnek, és 5G-vel fogják kiirtani a mikrochippelt emberiséget - hangzott el pár hónapja az antimasker tüntetésen.

Dr. Novák Hunor: Gődénynek sürgősen orvosi segítségre van szüksége