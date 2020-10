Koronavírus-járvány

Meghalt egy 88 éves nő koronavírusban, mert prosztata megnagyobbodása is volt

Az elírási hiba miatt a néni volt a járvány 1493. áldozata, és a prosztata megnagyobbodás első női áldozata is. 2020.10.28 08:55 ma.hu

A koronavirus.gov.hu tájékoztató oldalon a leírás szerint hiteles és naprakész információkat talál mindenki a hatósági intézkedésekről, a megelőzéshez szükséges lépésekről és teendőkről a panaszok esetén. Többek között itt listázzák ki az elhunytakat is, hogy lássuk, mindenkinek biztosan volt valamilyen alapbetegsége, krónikus megbetegedése, még ha arról nem is tudott.



Bár előfordul, hogy néha nem kerül be valaki a listára, de újabb érdekesség, hogy a lista szerint a 1493. elhunyt egy nő volt, 88 éves és többek között Parkinson-kórban, prosztata megnagyobbodásban, epilepsziában és demenciában is szenvedett. Bizonyára csupán adminisztrációs hiba történt, ami egy ilyen nehéz helyzetben, amikor egyre több az áldozat, nem is csoda.



A prosztata vagy dülmirigy a férfi belső nemi szervekhez tartozó nemi mirigy. Felnőtt férfiaknál kb. 20 g tömegű, szelídgesztenye nagyságú szerv. A húgyhólyag alatt helyezkedik el, az abból kiinduló húgycsövet körülvéve. Az általa termelt váladék, a prosztataváladék a hímivarsejtekkel és az ondóhólyag váladékával együtt képezi a hím nemi váladékot, az ondót.

