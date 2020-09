Állati

Huszonnégy év után került meg egy elveszett óriás gyümölcsgalamb Új-Zélandon

Huszonnégy év után került elő egy kereru, vagyis óriás gyümölcsgalamb, amely az új-zélandi Rainbow Springsből tűnt el - számolt be róla a The Guardian.



A madár Új-Zélandon őshonos galambféle. A Pidge nevű példány 1996-ban tűnt el a Rotorua nemzeti parkból, azóta nem látták. Augusztusban azonban váratlanul előkerült és a lábán található gyűrű alapján sikerült azonosítani. A meglepetés annál is nagyobb volt, mert a kereruk 15-25 évig élnek, a megkerült madár most 29 éves.



Emma Bean, a park kiwikeltetőjének vezetője elmondta, hogy Pidge feltehetően a legidősebb példánya a fajnak. A park felvette a kapcsolatot a Hamilton Állatkerttel, ahol állítólag egy még idősebb kereru élt, de az a példány már elpusztult.



Pidge-re soványan és nagyon rossz állapotban találtak rá augusztusban. A park mindeddig titokban tartotta előkerülését, de most azt közölték, hogy jól van, egy hónapja szőlővel és banánnal etetik. "Már látszik, hogy szívesen repülne, úgyhogy a héten kiköltöztetjük a röptetőbe" - mondta a szakember.



A park gondozói szerint a dokumentumokból nem derül ki, hogy Pidge annak idején megszökött a parkból vagy egyszerűen elengedték. De úgy vélik, a közelben élhetett és most azért került elő, mert már nem jutott elég élelemhez. Bean elmondta, hogy a kereruk párban élnek, ezért figyelni fogják Pidge-et, hogy vajon előkerül-e a partnere.



Két éve az óriás gyümölcsgalamb lett az év madara Új-Zélandon. A maori néven kereru nagy testű, mintegy félméteresre megnövő galambféle, amelynek jellegzetes tollazata a hátán és a fején zöld, a hasán fehér. Érett gyümölcsökkel táplálkozik, s mivel az a szervezetében megerjed, előfordul, hogy a kereru leesik a fáról, mert "megrészegülve" nem képes kapaszkodni.



A kererupopuláció nagyjából állandó, de egyes régiókból, ahol ragadozói túlságosan elszaporodtak, csaknem eltűnt már.