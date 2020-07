Az autóra is felmászott a dühös feleség, amikor rajtakapta a férjét egy nővel a forgalom kellős közepén - videó

Újdelhi legforgalmasabb utcáját blokkolta egy megcsalt feleség, aki éppen rajtakapta a férjét, amint egy nővel autózott. A bollywoodi filmbe illő jelenetet mindenki látta-hallotta, aki arra járt, ha akarta, ha nem.



Az asszony, mikor meglátta a párt, megakadályozta, hogy tovább haladjanak autójukkal, és magyarázatot követelt férjétől, aki sokáig az autóban lapult, majd megpróbált egérutat is nyerni.



A nő a motorháztetőre is felmászott és megpróbálta betörni a szélvédőt, a több autós hangosan dudált.



A rendőrök se mertek mást tenni, mint irányították a forgalmat, amíg a nő őrjöngött. Később feljelentést tettek ellene közúti forgalom akadályoztatása miatt.

Spat between couple brings Peddar Road traffic to a halt.. it seems Husband traveling with Girlfriend and wife cought red hand...😂😂#WaFwd pic.twitter.com/8kOEvWXjKy