Vajna Tímea is megszólalt a végrendeletről - videó

Vajna Tímea örökölte januárban elhunyt férje, Andy Vajna AV Perfect nevű cégét, amelynek értéke 123 millió 376 ezer dollár (nagyjából 37 milliárd forint) – írta a hvg.hu. A lap szerint a cégbíróságra leadott dokumentumból kiderült: a producer és filmügyi kormánybiztos 2018. március 7-én végrendeletet írt, annak eredeti példánya azonban „nem volt fellelhető”, így a hagyatéki tárgyaláson sem mutattak be eredeti példányt, és a felek a hagyatéki tárgyaláson sem rekonstruálták a végrendeletet, így azt a közjegyző a hagyatéki eljárás során nem tudta figyelembe venni.



"A közjegyző a hagyatéki eljárásban elhangzott nyilatkozatok és a rendelkezésre álló iratok alapján a rendelkező részben írtak szerint állapította meg az örökhagyó hagyatéki vagyonát és a hagyatéki tartozásokat. Az örökhagyó hagyatékából az örökhagyó házastársa az őt megillető örökrészre igényt tartott, a hagyaték átadását a törvényes öröklés rendje szerint kérte. A fénymásolatban rendelkezésre álló végrendeletben végrendeleti végrehajtóként kijelölt személy az eljárásban az öröklés rendjét nem vitatta. Az örökhagyó házastársának az örökhagyó hagyatékával szemben házastársi vagyonközösségi igénye nem volt” - szerepel a dokumentumban.



A 24.hu megkereste Vajna Tímeát az ügyben. "Egyelőre semmit sem mondhatok. A végrendelet nem tűnt el, törvényes öröklés útján lettem örökös itthon, de az amerikai procedúra még csak most kezdődik. Nagyon bonyolult ez a folyamat. Jelen pillanatban még nem jutok az örökségemhez. Nagyon kimerült vagyok. Még nem zajlott le teljesen a hagyatéki eljárás, Amerikában még egy bonyolult procedúra vár rám” - mondta az özvegy.



Vajna Tímea arról is beszélt, hogyan alakul a jövője: „Andy szerette volna, ha én is megszerzem az amerikai állampolgárságot, emiatt huzamosabb időt Amerikában kell töltenem”. A megörökölt cégekkel kapcsolatos terveiről nem tudott nyilatkozni, szintén az amerikai hagyatéki tárgyalás miatt.



A 37 milliárdos örökséggel Vajna Tímea a 31. leggazdagabb magyar lehetne.