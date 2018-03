Rossz emlék

Őrizetbe vették Kefirt

hirdetés

"Thaiföldön, ha elektromos cigit látnak nálad, úgy visznek be az őrsre, mintha kábítószert találtak volna a zsebedben" - mesélte a Blikknek Kefir, aki nemrég tért vissza az ázsiai országból. A zenész közel tíz évvel ezelőtt vásárolt ingatlant Pattaján, amit folyamatosan kiad, kivéve a januárt és a februárt, akkor ugyanis ő élvezi a luxusapartmant.



"A barátnőmmel az utolsó napot töltöttük Thaiföldön, még béreltünk egy motort és mentünk vele pár kört, de egyszer csak lerobbantunk, éppen a rendőrség előtt. De szerencsém volt, mert a rendőrkapitány észrevette, hogy Mariannal ott vesződünk, és azonnal jött segíteni" - mesélte a lapnak.



"Kinyitottam a csomagtartót, és meglátta benne az elektromos cigit. Az addig kedvesen mosolygó, segítőkész rendőrkapitány arca hirtelen eltorzult, és dühödten kérdezte, hogy mi az ott az ülés alatt. Mondtam neki, hogy az elektromos cigim, amire rögtön be is tessékelt az őrsre.

35 ezer bahtra akart megbüntetni, ami átszámolva körülbelül 280 ezer forint.



Egyszerűen nem értettem, hogy mi baja az elektromos cigivel úgy, hogy nem is használtam. Aztán meg akart büntetni újabb 35 ezer bahtra, amiért nem volt nálam az útlevelem. Ezt sem feltétlenül értettem, mert thai jogosítványom van, amiben az útlevélszámom is szerepel. Teljesen reménytelen volt a szituáció, ezért hívnom kellett a thai rendőr ismerősömet" – árulta el az énekes.



Kefirt végül kihúzta a bajból rendőr barátja, mert a maximális büntetést sikerült ötezer bahtra redukálni, így 40 ezer forinttal megúszta.