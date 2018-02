Hihetetlen történet

VV Alekosz levelet írt Kim Dzsong Unnak

hirdetés

Alekosz, a ValóVilág egykori szereplője valami fura ötlettől vezérelve a Facebookon írt nyílt levelet Észak-Korea diktátorának, Kim Dzsong Unnak - írja a Blikk.



Az elég valószínű, hogy a levelet soha nem kapja meg a vezér, de ha meg is kapja, nem tudja elolvasni, mert magyarul van, de ha mégis lefordítják neki, akkor viszont minden attól függ, milyen lábbal kelt fel a diktátor, és, hogy mennyire van messze tőle a nagy piros gomb:



A levelet teljes terjedelmében közöljük:



"Kim Dzsong Un

1001 Phonjang

Kim Ir Szen tér 1-3



Kedves Vezető!



Kazinczy nyelvén szólítom meg Önt. Ahogyan arról már nyilván Ön is értesült, szeretett hazám első Médiacsendőrévé avanzsáltam magam, hogy gátat szabjak az elharapódzó erkölcsi romlásnak, mely észrevétlenül deportálja hazafias lelkületünket a szellemi gulágba. Magasztos célom tehát, a mozdonyt vezetőket pörbe fogni, s felettük diadalmat ülni.



Addig azonban, nem tudok kellően hazámmal kapcsolatos teendőimmel foglalkozni, míg a nemzetközi helyzet, nem stabilizálódik.



Hazám szellemi fáklyája vagyok, de fényemet, nem tartóztathatom meg a világtól sem.



Ezen buzgóságom közepette utasítom Önt, a közép és nagy hatótávolságú ballisztikus rakéták leszerelésére, hiszen szellemi forradalmamat kifejezetten rosszul érinti, ha Ön továbbra is rakétákkal egerészik.



No, de ne csak dorgáljam Önt. Kifejezetten üdvözlöm ama gesztusát, hogy déli szomszédai felé nyitottságot mutat, s különösen boldogsággal tölt el a tudat, hogy hivatalosan is küldöttséget küldött szánkózni Pjoncsangba.



Az irány, jó!



Ennek fényében, ezennel meginvitálom Önt Érdre, a Báthory utcába, ahol egy magyaros birkapörkölt mellett vitathatjuk meg a további teendőket. Legyen ez a bárány, a békének szövétneke, s pecsétül, az felett álljon a magyaros kovászos uborka, mely bús ugyan, de ereje Phonjangig ér.



Ahogy az államalapító Kim Ir Szen fogalmazott volna: 평화는 시작에 불과하다. (ford: A béke csak a kezdet)



Várom Önt, Kedves Vezető, várlak Kedves Barátom!



Tisztelettel: Nagy Alekosz



Médiacsendőr.



2018. február hó 19. Érd."