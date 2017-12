Megölték VV Fannit

Újabb fejlemény: társa is lehetett VV Fanni gyilkosának

Mint arról a ma.hu is beszámolt, a Novozánszki Fanni meggyilkolásával gyanúsított B. László vallomást tett, ám nem azt vallotta, amire a rendőrök számítottak. Elismerte, hogy volt kapcsolata a lánnyal, de az emberölést nem.



"Ügyfelemet folyamatosan kihallgatják, együttműködik. A bűnrészességet igen, de az emberölést továbbra sem fogja beismerni. Egy dolgot tudni kell, itt azért keresnek egy német rendszámú BMW-t is, de nyilván erről a rendőrség többet tud mondani. Ez egy egészen más autó, mint amit megtaláltak a nyomozók. Ügyfelem nem BMW-t bérelt" - mondta B. László ügyvédje, dr. Brodmann Péter a Borsnak.



Mikor megkérdezték tőle, lehetséges-e, hogy többen is részt vettek a volt Való Világ szereplő eltűnéséban, és a német BMW-s követhette el a gyilkosságot, az ügyvéd egyértelmű választ adott.



"Bingó. Így van. Ezért nem ismerte el az emberölést ügyfelem."



VV Fanni november 20-án tűnt el otthonából. Mint arról beszámoltunk, a luxusház kamerafelvételein - ahol Fanni albérlete volt - látszik, hogy B. László éjszaka érkezett, majd az ölében vitte el a fiatal nő élettelen testét. A városi kamerák segítségével végig tudták követni a férfi útját Dunaújvárosig. A rendőrök pajszert, kést és fegyvert is találtak az autóban. A rendőrség azt feltételezi, hogy a gyanúsított előre készült a lány meggyilkolására.



A rendőrség jelenleg egy hatalmas nagyvadas területen kutat nyomok után.