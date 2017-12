Tragédia

23 évesen megölte magát a népszerű pornósztár

Fotó: Instagram

A népszerű pornósztár felakasztotta magát kaliforniai otthonában. A Ventura megyei igazságügyi orvosszakértő közlése szerint halálát "akasztás okozta fulladás” okozta.



Ames holttestét kedden találták meg Camarillo-i otthonában, és a helyszínen halottnak nyilvánították.



Közeli barátai szerint a színésznő hosszabb ideje depresszióval küszködött, ráadásul az elmúlt időszakban sokan zaklatták, kritizálták, mert nem volt hajlandó szexjelenetet felvenni egy olyan partnerrel, aki melegpornóban is szerepelt.



Amest emiatt sokan homofóbiával vádolták, ő azonban kitartott amellett, hogy döntése hátterében csakis egészségügyi okok állnak. Attól tartott, hogy így nagyobb a veszélye egy esetleges HIV-fertőzésnek.



Legutolsó Twitter-bejegyzése is elég nagy elkeseredettségről árulkodik: "B.sszátok meg mindannyian" - ennyit írt a halála előtt.



August Ames Mercedes Grabowski néven született 1994-ben. Felnőttfilmes karrierje 2013-ban kezdődött, azóta több mint 270 filmben szerepelt. Kétszer is elnyerte a pornó Oscar-ként is emlegetett AVN-díjat.



Férje, Kevin Moore pornófilm-rendező, valamint kollégái is gyászolják. "Egyike volt a legjobb, legkedvesebb embereknek a szakmában".

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, Magyarországon hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegélyszámot!