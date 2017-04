Feszültség

Botrány az úszóbajnokságon: Shane Tusup cirkuszolt

Egyes lapértesülések szerint Shane Tusup ordítozása és lökdösődése miatt csúszott egy verseny a debreceni úszó országos bajnokságon.



A forrófejű amerikai a Bors cikke szerint a bemelegítő medencénél összeveszett azzal a Darren Warddal, aki éppen Hosszúék úszóklubjának (Iron Aquatics) vezető edzője.



Tusup ordibálására a nézők közül aki csak tehette, odasereglett. Azt látták, hogy Katinka férje lökdösi is a skót trénert, és angolul szitkozódva fenyegeti is: "Ha még egyszer ilyet csinálsz, megöllek!"



Az indítóbíró a ramazuri miatt egy ideig nem is adta meg a rajtjelet az éppen soron következő váltóversenyen.