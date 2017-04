Ünnep

Hatalmas lufik között ünnepelte a Húsvétot Trump

Van okuk ünnepelni, milliós kártérítést fizet és elnézést kér Melania Trumptól a Daily Mail című brit bulvárlap kiadója egy rágalmazónak ítélt tavalyi cikke miatt. 2017.04.17 07:32 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

First Lady Melania Trump Facebook-oldal

Melania Trump tavaly szeptemberben perelte be a Daily Mail kiadóját, miután a brit lap azt írta, hogy Trump szlovén származású felesége az 1990-es években - amellett, hogy modellként dolgozott - egyúttal "kísérőként" is kiszolgált férfi klienseket ügynökségének közvetítésével.



Melania Trump a Daily Mail brit változata ellen a londoni felsőbírósághoz, a Mail Online amerikai kiadása ellen New Yorkban nyújtott be keresetet, 150 millió dollár kártérítést követelve a kiadótól.



Az amerikai elnök feleségét a londoni felsőbíróságon folyó eljárásban képviselő jogászok szerdán bejelentették, hogy végül peren kívüli megegyezés jött létre a felek között a kártérítésről és az bocsánatkérésről. A kártérítés összegét nem hozták nyilvánosságra, de a BBC úgy tudja, hogy 3 millió dollár körüli összegről lehet szó.



Ügyvédei szerint Melania Trump elfogadta a brit lapvállalkozás kártérítési ajánlatát és bocsánatkérését is.



A Daily Mail online felületén szerdán közzétett nyilatkozat felidézi, hogy a lapban és annak online kiadásán tavaly augusztus 20-án megjelent írás megkérdőjelezte Melania Trump "professzionális modellként folytatott tevékenységének mibenlétét", és közlésre átvett olyan állításokat, amelyek szerint Melania Trump "az egyszerű modellkedésen túl egyéb szolgáltatásokat is nyújtott".



A nyilatkozat szerint a lap elfogadja, hogy ezek az állítások nem felelnek meg a valóságnak, és ezért ezeket visszavonja. A Daily Mail egyben elnézést kért Melania Trumptól a cikk közzététele által okozott stresszért, és kártérítés kifizetésébe is beleegyezett - áll összeg említése nélkül a szerdai közleményben.



A megállapodással a londoni és a New York-i jogi eljárás is lezárult.

Békét tojt a nyúl

Az amerikai elnök szerint "szépen elrendeződnek majd a dolgok" Oroszországgal. Egyik legutóbbi Twitter-üzenetében Donald Trump reményének adott hangot, hogy "tartós békesség" alakul ki országa és Oroszország között.



Szó szerint úgy fogalmazott: "a dolgok szépen elrendeződnek majd az Egyesült Államok és Oroszország között. A megfelelő időben mindenki észhez tér majd és hosszantartó béke lesz!".



Az elnök Twitter-bejegyzése jóval optimistábban hangzott, mint előző napon kifejtett véleménye. Szerdán ugyanis a Jens Stoltenberg NATO-főtitkárral tartott közös sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy az Egyesült Államok egyáltalán "nem jön ki" Oroszországgal.



Hasonló álláspontot képviselt az amerikai diplomácia irányítója, Rex Tillerson is Moszkvában, amikor szerdán Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel tartott közös sajtótájékoztatóján leszögezte, hogy az amerikai-orosz viszony "mélyponton van".



Az amerikai elnök csütörtökön reggel egy másik Twitter-bejegyzésben Kínával foglalkozott. Azt hangsúlyozta, hogy az észak-koreai nukleáris programot illetően "nagyon bízik" Kínában.



Ugyanakkor hozzátette: ha Kína nem jár eredménnyel, akkor "az Egyesült Államok és szövetségesei kézbe veszik az ügyet". Erre már szintén a NATO-főtitkárral folytatott megbeszélésén és az azt követő sajtótájékoztatóján is utalt. Szerdán Donald Trump először szögezte le, hogy amikor pár nappal korábban egy lapinterjúban azt mondta, hogy Washington akár Peking nélkül, egyedül is "megoldja" az Észak-Koreával kapcsolatos gondokat.