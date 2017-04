Kasza Tibi bekérdezett

Megfagyott a levegő: Sarka Katát és Kulcsár Edinát ugyanazzal a nővel csalták meg

A TV2 új vetélkedője, a Pénzt vagy éveket! hamarosan indul: ismert játékosok próbálják majd meg kitalálni civil játékosok életkorát, amivel milliókat szerezhetnek. Kasza Tibi új műsorából még egy pillanatot sem láttunk, de máris robbant az első bomba.



Sarka Kata és Kulcsár Edina, Európa legszebb lánya került egy műsorba, Kasza pedig azt az egyszerű kérdést tette fel nekik, hogy mi lehet közös az ő életükben. A választ ijedt tanakodás előzte meg, de Edina egyszer csak rávágta: "Ugyanazzal csalt meg a vőlegényem, akivel Katát is a férje!"

Kata a meglepetéstől csak annyit tudott megállapítani, hogy ha a világ legjobb nőjét is megcsalják, akkor bizonyára nem vele van a baj... Edina hozzátette, hogy tulajdonképpen mindketten hálásak lehetnek annak a lánynak.



Sarka Kata korábban már elárulta, hogy azért ment tönkre a házassága, mert Hajdú Péter megcsalta, amire bizonyítéka is van, Kulcsár Edina azonban mást mondott szakításának okáról. Ő annyit árult el, amikor vége lett a hatéves kapcsolatának Mátéval, hogy már nem érzi azt a támogatást a férfi részéről, amit korábban - írja a Bors.