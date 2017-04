UFO

Pataky Attila: a sárkánylények nagy része nem békés szándékkal van itt

hirdetés

Az Edda frontembere, Pataky Attila szerint az idegenek köztünk élnek, gyakran emberi formát (vagy tulajdonképpen bármilyet) öltenek, és nagyrészük még csak nem is békés szándékkal vette célba a Földet.



“A földönkívüliek évezredek óta itt vannak a Naprendszerben. Nehéz őket felismerni, hiszen sok köztük az alakváltó. Bármilyen formát ölthetnek, bármilyen nyelven beszélhetnek, vagy épp telepatikus úton kommunikálnak. (…) Több fajról van szó. Gondoljunk a Hold túloldalán bázist fenntartó sárkánylényekre, a Drachonokra. Ők csak egy a számtalan idegen faj közül, akiknek 70-80 százaléka egyáltalán nem békés szándékkal van itt” – nyilatkozta a Best magazinnak többek közt a rocker, aki elmondta, Miamiban feleségével együtt például a Zeta Reticuli rendszerből érkezett idegenekkel találkoztak; egyébként pedig meggyőződése, hogy a világ kormányai és a hatalommal rendelkező szervezetek mind tudnak erről, és még sokkal többről is.