Gyász

Megtörte a fájdalom: Klapka György özvegyét megbetegítette a gyász

Továbbra sem sikerült a gyászt feldolgoznia, a lelki terhek pedig fizikai formában is testet öltöttek Klapka György özvegyénél: két hónappal a haláleset után az asszony rosszul lett és kórházba kellett szállítani.



Nem csoda, hiszen 27 évet töltöttek el együtt. A gyász és az elengedés önmagában is hosszú folyamat, érdemes ilyenkor szakember segítségét kérni, hiszen a lelkiállapot hamar megmutatkozik az egészségromlásban is.



A Ripost megkeresésére Marika elmondta, hogy már egy hete betegeskedik, azt azonban nem fedte fel, hogy pontosan milyen betegséggel is néz szembe. „Nem tudom feldolgozni a férjem halálát, nem vagyok jól, kórházban vagyok” - mondta az özvegy a lapnak. Elmondása szerint rengeteg pihenésre és nyugalomra van szüksége a felépüléshez.