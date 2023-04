Vízszennyezés

Nagy mennyiségű hígtrágyát engedtek egy tehenészeti telepről a vízbe Öcsödnél

Nagy mennyiségű hígtrágyát engedtek egy tehenészeti telepről a Harangzugi I. csatornába Öcsödnél, amely jelenleg mintegy öt kilométeres szennyeződés formájában jelentkezik - közölte a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei település polgármestere pénteken a közösségi oldalán, megjegyezve: a szennyezés közvetlen veszélyt emberre nem jelent.



Soha Attila, Öcsöd (független) polgármestere arról tájékoztatott, hogy a helyi önkormányzat, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság (Kötivizig), a Harangzugi Horgászegyesület, a Horgász Szövetség és a környezetvédők példaértékű összefogással dolgoznak a helyzet megoldásán. Előreláthatóan körülbelül öt napig tart a szennyeződés megszüntetése - írta.



A polgármester közzétette a Kötivizig Mezőtúri Szakaszmérnökségének hivatalos válaszát is a közösségi oldalán, amely szerint a Harangzugi I. csatornán bekövetkezett káreseményre tekintettel harmadfokú vízminőségi védelmi fokozatot rendeltek el április 19-én 7 órától. A Harangzugi csatornába folyamatosan biztosítják a Nagykunsági főcsatornából a frissítővizet több ponton, illetve a csatorna alsó szakaszán a mederben tározott szennyezett vizet a Harangzugi I-c csatornából is folyamatosan hígítják - közölte a vízügyi igazgatóság.



A hígított szennyezett vizet irányítottan, kontrolláltan engedik kis mennyiségekben a Harangzugi Holt-Körösbe. A Harangzugi Holt-Körös rávezető csatornájába két mobil apróbuborékos levegőztetőt telepítettek, amelyet huszonnégy órában üzemeltetnek - tájékoztattak. A védekezés során folyamatosan figyelemmel követik a holtág vízminőségi paramétereit - írták.



Soha Attila polgármester legutóbbi bejegyzése szerint hét végén a szennyezés útját elzárják a szakemberek, nem folyik be a Harangzugba. Hétfőn szivattyúkat telepítenek a hobbikerti lejárónál és átemelik a higított, szennyezett vizet a Körösbe, így négy kilométerrel rövidebb szakaszt vesznek igénybe a holtágból - közölte.