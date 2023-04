EU-EP-éghajlatvédelem

Az EP kulcsfontosságú törvényeket fogadott el a 2030-as éghajlat-változási cél elérése érdekében

Az európai parlamenti képviselők keddi strasbourgi plenáris ülésükön megszavazták uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer reformját, a szén-dioxid-határkiigazítási mechanizmust és az zöld átállást megkönnyítő új Szociális Éghajlatvédelmi Alapot, annak az uniós célnak elérése érdekében, hogy az EU-ban 2030-ra 55 százalékkal csökkenjen az üvegházhatású gáz-kibocsátás az 1990-es szinthez képest.



A kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) reformja értelmében az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását az ETS-ágazatokban 2030-ig 62 százalékkal kell csökkenteni a 2005-ös szinthez képest. Emellett 2026-tól 2034-ig fokozatosan fel kell számolni a vállalatok számára ingyenesen kiosztott kibocsátási egységeket, és külön rendszert kell létrehozni a közúti közlekedésben és az épületekben használt üzemanyagokra vonatkozóan.



Az uniós parlament továbbá megszavazta, hogy a tengeri ágazatból származó üvegházhatásúgáz-kibocsátás első alkalommal bekerüljön az ETS-be és jóváhagyta a légi közlekedésre vonatkozó kibocsátáskereskedelmi rendszer felülvizsgálatát: ennek értelmében 2026-ra fokozatosan megszüntetik a légi közlekedési ágazat számára ingyenesen kiosztott kibocsátási egységeket.



A képviselők ugyancsak elfogadták a kibocsátásáthelyezés megelőzésére létrehozott, az importált fogyasztási cikkek karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmus, más néven karbonvám (CBAM) szabályait, amelynek az a célja, hogy az unión kívüli országokat az éghajlatváltozás elleni küzdelem fokozására ösztönözze. A mechanizmus továbbá lehetővé tenné, hogy az EU méltányos árat szabjon az unióba importált, karbonintenzív áruk előállítása során kibocsátott szén-dioxidra.



A CBAM hatálya alá tartozó termékek a vas, acél, cement, alumínium, műtrágya, villamos energia, hidrogén. Ezen áruk importőreinek meg kellene fizetniük a termelés helye szerinti országban fizetett szén-dioxid-ár és az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerében a szén-dioxid-kibocsátási egységek ára közötti árkülönbséget. A CBAM-ot 2026-tól 2034-ig fokozatosan vezetik be.



Az EP azt is megszavazta, a Szociális Éghajlatvédelmi Alap 2026-ra történő létrehozását. A klímaváltozás szociális hatásait enyhítő alap támogatni fogja a kiszolgáltatott háztartásokat, és a mikrovállalkozásokat. Az alap 2026 és 2032 között 86,7 milliárd eurót fog mozgósítani. Az EP által elfogadott szabályokat a tagállamok kormányait tömörítő tanácsnak is jóvá kell hagynia.